Португальский тротуар внесен в список наследия ЮНЕСКО

Четверг, 22 Июль 2021 Португалия Португалия

Португальский тротуар внесен в список наследия ЮНЕСКО

Искусство и секреты португальского тротуара были включены в Национальный реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По предложению Associação da Calçada Portuguesa запрос был отправлен 9 марта 2021 года.

Неоднократно отмечалось, что португальская калсада находится на грани исчезновения. Если в 1927 году в Лиссабоне было 400 рабочих-тротуарщиков, то в 2020 году их было всего 18, и лишь 11 работали.

Основной причиной этого снижения считается невысокий социальный статус и низкое признание профессии.

Искусство мощения насчитывает тысячелетия, но португальская калсада появилась как особая техника в первой половине XIX века в Лиссабоне, где оно вскоре приобрело свой яркий, запоминающийся вид..

Искусство калсады, «характеризующееся доиндустриальным характером, эстетической красотой, долговечностью, экономической и экологической устойчивостью».

Напомним, что до этого момента Португалия была представлена в списке нематериального наследия трижды: музыкой фаду, соколиной охотой и технологией изготовления чёрных гончарных изделий в Бизальяйнше.

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