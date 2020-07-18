Португальский туризм может потерять почти 12,4 миллиарда евро

По данным ООН «популярные направления в Европе и Северной Америке, включая Францию, Грецию, Италию, Португалию, Испанию и США, могут потерять миллиарды долларов из-за резкого падения международного туризма».

Такие страны, как США или Китай (включая Гонконг), демонстрируют более выраженное снижение, соответственно, на 187 млрд долларов и 105 млрд долларов.

Согласно ЮНКТАД, всемирный туристический сектор потеряет не менее 1,2 триллиона долларов, что эквивалентно 1,5% мирового ВВП.

Однако, согласно прогнозам экономистов ЮНКТАД, если мировой туризм сохранит свое бездействие еще восемь месяцев, убытки могут составить 2,2 триллиона долларов (2,8% мирового ВВП).

«Сохранение карантина в некоторых странах, ограничения на поездки, снижение доходов и низкий уровень доверия могут задержать восстановление сектора», - говорится в отчете.