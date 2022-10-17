Португальский туризм: рекордный август

«Это является самым высоким месячным значением с момента регистрации, что соответствует колебаниям на 33% и 31,9% соответственно», - сообщает Национальный институт статистики (INE).

По сравнению с августом 2019 года, лучшим по туристическим показателям, количество гостей выросло на 1,2%, а число ночевок увеличилось на 2,8%.

Средний доход на доступный номер (RevPAR) составил 102,2 евро, а средний доход на занятый номер (ADR) достиг 137,2 евро, что является самым высоким значением с 41,8% и 17,8% по сравнению с августом 2021 года.

По сравнению с августом 2019 года RevPAR вырос на 21,1%, а ADR - на 18,1%.

В анализируемом месяце среди муниципалитетов с наибольшей представленностью в общенациональном итоге туристической активности выделялись Лиссабон и Албуфейра, на которые в целом приходилось 27,1% от общего числа ночевок в стране и 32,9% от общего числа ночевок нерезидентов.

Что касается общего дохода, то он увеличился на 53,6% до 797 миллионов евро, а доход от размещения достиг 639 миллионов евро, показав рост на 54,9%.