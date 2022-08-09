Португальский туризм ждут изменения

Первый этап программы, обеспечивающей поддержку переквалификации страны в качестве туристического направления, завершился в конце июля получением 47 заявок, из которых только пять были одобрены.

Таким образом, на кону стоит общая сумма инвестиций в размере 1,7 млн ​​евро.

Министерство экономики выбрало пятерых, которые получат поддержку в размере 775 тысяч евро.

Эти проекты варьируются от создания многоканального рынка на севере страны до применения интеллектуальных сетей в контексте оздоровительного и оздоровительного туризма, а также внедрения новых инфраструктур для морского туризма на основе надежных стратегий устойчивого развития.

По мнению государственного секретаря по туризму, торговле и услугам Риты Маркеш, эти проекты «помогут квалифицировать португальское туристическое направление, способствуя не только возрождению и восстановлению общественных мест, представляющих интерес для туризма, но и деконцентрации спроса, снижение сезонности и более высокий уровень создания стоимости - именно то, что мы хотим для этой отрасли».

По итогам анализа поступивших 47 заявок Минэкономики считает необходимым внести коррективы в правила программы. Таким образом, читается, можно будет открывать специальные объявления о подаче заявок по конкурсу или по приглашению.

Кроме того, в исключительных и должным образом обоснованных ситуациях промоутеры могут на момент подачи заявки иметь более одного утвержденного и еще не завершенного проекта в рамках программы Valorizar или программы Transformar Turismo.

Программа «Трансформация туризма» является частью плана «Возрождение туризма. Создаем будущее» (Reativar o Turismo. Construir o Futuro) и предназначена для поддержки государственных и частных инвестиций в квалификацию Португалии в качестве туристического направления.

Она имеет две линии поддержки - «Умные территории» и «Восстановленные территории» - и предназначена для государственных и частных организаций в секторе, предпочтительно сгруппированных в совместные проекты.