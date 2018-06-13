Португальский врач-онколог предупреждает...

По словам Аны Каштру, врача-онколога и председателя Группы исследований рака головы и шеи (GECCP), «рак головы и шеи всегда ассоциировался с мужчинами старше 50 лет - курильщиками «со стажем» и лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Однако сегодня эти опухоли все чаще появляются у молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет, которые не курят и не пьют или употребляют алкоголь в очень малых количествах и нерегулярно.

Причина - инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ, HPV). Папилломавирус может влиять на кожу и влажные мембраны, которые пересекают определенные части человеческого тела, а именно рот и горло, и зачастую является провокатором развития онкологии. Тот факт, что ВПЧ теперь ассоциируется с опухолями в области головы и шеи, связан с практикой незащищенного орального секса и с несколькими партнерами. Кроме того, недостаточная интимная гигиена и полости рта также увеличивает риск передачи вируса и развития опухолей, главным образом расположенных на миндалинах, в ротоглотке и на языке».

Будучи шестым по распространенности типом рака в мире, рак головы и шеи возникает в коже или в мягких тканях, в верхней части дыхательного и пищеварительного аппарата (слюнные железы, перинеальные синусы, носовые ямки, носоглотка), гортани и лимфатических узлах.

Как отмечает Ана Каштру, «наиболее распространенными симптомами являются отек или боль в полости рта, трудности с глотанием, боли в ушах, охриплость или непрекращающееся воспаление горла. Однако эти симптомы часто смешиваются с другими доброкачественными состояниями, что приводит к поздней диагностике. В Португалии более 50% пациентов диагноз ставится на поздней стадии заболевания, поскольку они игнорируют первые симптомы, и в этих случаях последствия более драматичные. Иногда приходится удалять часть или даже весь язык и голосовые связки».

По словам руководителя GECCP, «пока что нет конкретных прогнозов относительно количества случаев рака головы и шеи, вызванных ВПЧ, но исследователи полагают, что к 2020 году эта причина перевесит раковые заболевания, вызванные чрезмерным потреблением табака и сигарет».

«В этом смысле, - уверена Ана Каштру, - крайне важно продолжать развивать усилия по профилактике посредством кампаний по повышению осведомленности о факторах риска, направленных на группы риска».

ВПЧ представляет собой очень распространенное заболевание, от которого не защищены ни дети, ни взрослые. Заразиться этой инфекцией довольно просто, ведь ее клеточки находятся вокруг нас и сохраняют свою жизнеспособность без носителя на протяжении долго времени.

Кроме того, она может поселиться в организме человека незаметно и не будет проявлять себя до определенного момента. Все это время зараженный объект является разносчиком болезни.

ВПЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ:

- половой контакт с инфицированным лицом (в т.ч. оральный, анальный секс, прикосновение руками к половому органу; кроме того, вирус содержится в слюне, поэтому можно заразиться ВПЧ даже через простой поцелуй);

- передача инфекции от матери к ребенку в период беременности;

- передача бытовым путем (при ношении обуви или одежды больного человека;

при общем пользовании полотенцами, мочалками и другими предметами личной гигиены; через слюну при использовании посуды, зубной щетки, чужого станка для бритья и др.).

Помимо вышеперечисленных путей передачи папилломавируса подцепить возбудителя болезни вполне реально в бане, сауне или бассейне, маникюрном салоне (при недостаточной стерилизации инструментов), в общественном транспорте (основное место скопления вирусных клеток - поручни, сиденья, двери); при использовании лифтов, эскалаторов; при рукопожатии с больным человеком и пр. Практически 20% случаев инфицирования папилломавирусом происходит при переливании донорской крови.

Неправильное удаление папилломы может спровоцировать активное разрастание эпителиальных тканей, что способствует быстрому распространению ВПЧ в организме, а в некоторых случаях даже вызывает мутацию клеток кожи с последующим перерождением в раковую опухоль.

К сожалению, вакцинация не является гарантом полной безопасности от ВПЧ.