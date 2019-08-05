Португальский язык набирает популярность

Португальская культура и португальский язык продолжают свое победоносное шествие по планете и к 2100-му году на португальском языке будет говорить 500 млн. землян.

Об этом заявил Госсекретарь Португалии по делам сообществ.

По его мнению, португальский язык является одним из главных стратегических активов португальского государства, и ожидается, что к концу 21-го века 500 миллионов человек будут говорить на данном языке, пишет ТАСС.

«По некоторым оценкам, к 2060 году на португальском языке будут разговаривать 380 миллионов человек, а к концу столетия их число увеличится до 500 миллионов португальцев по всему миру», - сказал Жозе Луис Карнейру. По словам Госсекретаря, «во всех регионах мира есть очень четкие показатели роста популярности португальского языка». «Например, три года назад в Китае было только три университета, которые предлагали курсы португальского языка. В настоящее время их насчитывается более 40. В Южной Африке рост спроса и предложения по изучению португальского языка составляют около 40%», -подчеркнул чиновник.

Государственный секретарь добавил, что на западном побережье Африки, от Кот-д'Ивуара до Намибии, «существует растущий спрос на португальский язык». В Южной Африке происходит тоже самое и происходит даже в таких странах, как Аргентина. «Португальский язык очень важен для культуры, но также и для экономики, особенно в Латинской Америке и на юге Африки, и это причины, почему индикаторы показывают рост интереса к португальскому языку через Министерство иностранных дел и Институт Камоэша», - сказал Хосе Луис Карнейру.

«Именно в Латинской Америке больше всего говорят на португальском языке, но цифры показывают, что к концу века на африканском континенте будет больше распространяться португальский язык из-за ожидаемого демографического роста таких стран, как Ангола и Мозамбик», - добавил он.