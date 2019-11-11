Португальский защитник «Барселоны» Семеду выбыл на пять недель

Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что у 25-летнего футболиста диагностировано повреждение голени левой ноги, пишет regnum.ru.

Ранее игрок был травмирован в матче тринадцатого тур испанской Примеры с командой «Сельта».

Отметим, в нынешнем сезоне Нелсон Семеду сыграл за «Барселону» в 12 матчах и сделал в них 3 результативные передачи.