Португальский защитник «Барселоны» Семеду выбыл на пять недель
Португальский защитник футбольного клуба «Барселона» Нелсон Семеду не сможет помогать своей команде в течение пяти недель.
Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба клуба.
Также сообщается, что у 25-летнего футболиста диагностировано повреждение голени левой ноги, пишет regnum.ru.
Ранее игрок был травмирован в матче тринадцатого тур испанской Примеры с командой «Сельта».
Отметим, в нынешнем сезоне Нелсон Семеду сыграл за «Барселону» в 12 матчах и сделал в них 3 результативные передачи.