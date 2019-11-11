Португальский защитник «Барселоны» Семеду выбыл на пять недель

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португальский защитник «Барселоны» Семеду выбыл на пять недель

Португальский защитник футбольного клуба «Барселона» Нелсон Семеду не сможет помогать своей команде в течение пяти недель.

Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что у 25-летнего футболиста диагностировано повреждение голени левой ноги, пишет regnum.ru.

Ранее игрок был травмирован в матче тринадцатого тур испанской Примеры с командой «Сельта».

Отметим, в нынешнем сезоне Нелсон Семеду сыграл за «Барселону» в 12 матчах и сделал в них 3 результативные передачи.

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