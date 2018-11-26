Португальское гражданство теряет популярность?

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португальское гражданство теряет популярность?

В прошлом году было подано на 28,2% меньше заявлений на получение гражданства Португалии.

Все меньшее количество иностранцев подают на получение португальского гражданства.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на этой неделе.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году на 28,2 процента меньше людей обращались за получением гражданства Португалии.  Натурализация, сопровождаемая «браком или  гражданским партнерством с португальскими гражданами на срок более трех лет», а также наличие общего ребенка с португальским партнером оставались основными причинами для иностранцев, которые приобретали португальское гражданство, пишет ru-portugal.com.

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