Португальское гражданство теряет популярность?

Все меньшее количество иностранцев подают на получение португальского гражданства.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на этой неделе.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году на 28,2 процента меньше людей обращались за получением гражданства Португалии. Натурализация, сопровождаемая «браком или гражданским партнерством с португальскими гражданами на срок более трех лет», а также наличие общего ребенка с португальским партнером оставались основными причинами для иностранцев, которые приобретали португальское гражданство, пишет ru-portugal.com.