Португальское отделение Ryanair готовится к забастовке

Пятница, 26 Июль 2019 Португалия Португалия

Португальское отделение Ryanair готовится к забастовке

Пока точные дни проведения акции не объявлены.

Сотрудники португальского отделения ирландской авиакомпании Ryanair предупредили власти о готовящейся в августе забастовке. По словам профсоюзных лидеров, она продлится 5 дней. Дни забастовки пока не ясны, они будут выбраны таким образом, чтобы минимально повлиять на график полетов.

Необходимость забастовки профсоюз объясняет отказом филиала компании выполнять местные трудовые законы. У работников, в частности у бортпроводников, накопились претензии по поводу невыплат праздничных и «рождественских» надбавок, пособий по беременности и родам, а также по предоставлению сотрудникам 22-дневного отпуска.

«Трудовое португальское законодательство по прежнему не соблюдается, более того, это происходит с одобрения и бездействия правительства», - говорится в заявлении бортпроводников Ryanair.

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