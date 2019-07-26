Португальское отделение Ryanair готовится к забастовке

Сотрудники португальского отделения ирландской авиакомпании Ryanair предупредили власти о готовящейся в августе забастовке. По словам профсоюзных лидеров, она продлится 5 дней. Дни забастовки пока не ясны, они будут выбраны таким образом, чтобы минимально повлиять на график полетов.



Необходимость забастовки профсоюз объясняет отказом филиала компании выполнять местные трудовые законы. У работников, в частности у бортпроводников, накопились претензии по поводу невыплат праздничных и «рождественских» надбавок, пособий по беременности и родам, а также по предоставлению сотрудникам 22-дневного отпуска.



«Трудовое португальское законодательство по прежнему не соблюдается, более того, это происходит с одобрения и бездействия правительства», - говорится в заявлении бортпроводников Ryanair.