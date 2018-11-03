Португальское правительство блокирует доступ к досрочным пенсиям

Напомним, что сегодня любой работник может досрочно выйти на пенсию при условии, что ему исполнилось, как минимум, 60 лет, у него есть 40 лет отчислений и он согласен принять различные сокращения в размере своей пенсии, а именно:

* санкции в размере 0,5% за каждый месяц (т.е. 6% за каждый год), недостающий для законного возраста выхода на пенсию (в 2018 году - 66 лет и 4 месяца; в 2019 году - 66 лет и 5 месяцев);

* фактор устойчивости (fator de sustentabilidade, FS) системы SS - 14,5%.

Иными словами, согласно действующей модели, не требуется временнóго совпадения обоих условий. К примеру, 62-летний человек с 40 годами отчислений может выйти на пенсию досрочно.

Но со следующего года правила изменятся.

Как сообщил министр труда, солидарности и социального страхования Жозе Виейра да Силва, досрочный выход на пенсию с 60-летнего возраста будет доступен только тем, кто достигает этого возраста, УЖЕ ИМЕЯ 40 ОТЧИСЛЕНИЙ. То есть необходимо выполнить два требования: на возраст 60 (НЕ БОЛЕЕ) лет должно быть, как минимум, 40 отчислений, другими словами - человек должен непрерывно делать отчисления с 20 лет. Планируется, что новые правила вступят в силу уже в октябре будущего года.

После вступления изменений в силу человек, который хочет досрочно уйти на пенсию в возрасте до 61 года, имея 40 лет отчислений, уже не сможет этого сделать, поскольку в 60 лет у него не было требуемых 40 лет (только 39 лет).

Досрочная пенсия - после безработицы

Исключение относительно досрочного выхода на пенсию будет, как и прежде, сделано для работников, которые запрашивают пенсию после окончания периода долгосрочной безработицы (desemprego de longa duração).

Долгосрочные безработные (desempregados de longa duração, DLD) продолжат иметь доступ к досрочному выходу на пенсию в 2009 году при условии соблюдения определенных условий.

1. DLD могут подать прошение на досрочный выход на пенсию только по окончании получения пособия по безработице. Если они не получают это пособие более года, то не имеют права на досрочный выход на пенсию.

2. Кроме того, необходимо выполнить следующие условия:

а) для выхода на пенсию в 57 лет: НА МОМЕНТ УВОЛЬНЕНИЯ иметь возраст минимум 52 года и 22 года отчислений. До достижения возраста 62 лет применяются санкции в размере 0,5% за каждый месяц;

б) для выхода на пенсию в 62 ГОДА: на момент УВОЛЬНЕНИЯ иметь возраст минимум 57 лет и 15 лет отчислений. До достижения возраста 62 лет применяются санкции в размере 0,5% за каждый месяц.

Если по окончании пособия по безработице до достижения 62-летнего возраста еще остается много времени, возможно запросить социальное пособие по безработице (subsídio social de desemprego).

Напомним, что время, в течение которого человек получает пособие по безработице, учитывается для пенсии и снижает штрафные санкции. Для расчета размера пенсии используется заработная плата, которую человек получал до увольнения.

В случае увольнения по взаимному согласию (por mútuo acordo) безработные, которые подают заявку на досрочный выход на пенсию, также наказываются санкциями из расчета 2,5% х количество месяцев между 62 годами и официальным возрастом выхода на пенсию (66 лет и 4 месяца в 2018 году). Эти дополнительные санкции снимаются, когда человек достигает официального пенсионного возраста.

Пенсия без урезаний

Жозе Виейра да Силва также отметил, что уже в январе 2019 года вступит в силу система, которая предусматривает досрочный выход на пенсию для лиц, у которых в возрасте 63 лет имелось не менее 43 лет отчислений, без применения урезания за счет FS (на 14,5%). Вместе с тем, санкции в размере 0,5% за каждый месяц, недостающий для законного возраста выхода на пенсию, сохраняются.

В октябре 2019 года освобождение от FS распространится на пенсионеров в возрасте 60 лет и 40 годами отчислений.

В общей сложности, эти два этапа обойдутся государственной казне в 66 млн евро.

Отметим, что в этом году правительство уже реализовало промежуточное решение: устранило FS для пенсионеров с 46 годами отчислений, которые начали работать в 16 лет.

Напомним, что FS был создан правительством Жозе Сократеша и начал применяться в 2008 году. В том году FS составил 4,78%, а затем начал последовательно расти, достигнув в 2014 году 12,34%.