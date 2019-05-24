Португальское правительство увеличило количество избирательных участков

Португальское правительство значительно увеличило количество избирательных участков для своих эмигрантов в различных странах мира в преддверии выборов в Европейский Парламент, которые пройдут на этой неделе.

Теперь португальские эмигранты смогут проголосовать на европейских выборах 26 мая на 156 избирательных участках, находящихся в 70 странах мира.

Это- на 20 процентов больше по сравнению с 2014 годом, что объясняется экспоненциальным ростом избирателей-иммигрантов из-за введенной недавно системы автоматической регистрации. Правительств также пошло на встречу представителям португальской диаспоры, которые довольно часто жаловались в прошлые годы на отсутствие избирательных участков в странах их проживания, пишет ТАСС.