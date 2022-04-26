Португальское сельское хозяйство стало беднее и старше

В День национального производства, отмечаемый 26 апреля, Pordata объявила, что «богатство, созданное сельским хозяйством в 2021 году, составило 3,5 миллиарда евро».

Согласно данным, собранным Pordata, эта цифра снижается с 1980-х годов, когда за десятилетие оно более чем в два раза превышало нынешнее богатство.

В 2020 году 1,3% богатства, созданного ЕС, приходилось на сельское хозяйство, при этом Румыния и Греция выделялись (3,8% валового внутреннего продукта).

В Португалии вес составлял 1,6% от ВВП, значение которого уменьшалось с 1995 года, когда оно составляло 3,7%.

По регионам сельское хозяйство имеет большее экономическое значение в Алентежу и Азорских островах, составляя 8,8% и 6,8% ВВП соответственно. В Лиссабонской агломерации (AML) оно, напротив, имеет наименьший вес (0,3% ВВП).

В момент вступления в Евросоюз в 1989 году Португалия получила самый большой объем помощи на инвестиции в сельское хозяйство, который превышает в 2,5 раза с учетом инфляции сумму, полученную в 2020 году (170 млн евро).

Данные также показывают, что в сельском хозяйстве работает все меньше и меньше работников: в 1989 году в Португалии было 1,5 миллиона фермеров, что эквивалентно 16% постоянного населения, а три десятилетия спустя - 650 000 человек.

Среднемесячная заработная плата работников в 2020 году составила 1042 евро, а в сельском хозяйстве и рыболовстве - 823,1 евро.

Количество ферм в Португалии сократилось вдвое за последние 30 лет, достигнув 300 000 в 2019 году.

Более половины сельскохозяйственных угодий в Португалии используется под постоянные пастбища, предназначенные для животноводства, 26% занимают пахотные земли для сельскохозяйственного производства и 22% - многолетние культуры.