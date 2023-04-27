Португальское видео о пробке завоевало золото

Четверг, 27 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португальское видео о пробке завоевало золото

Победной площадкой для мини-фильма стал WorldMediaFestivals.

Португальская ассоциация пробки APCOR выиграла золото в категории «Маркетинг и продвижение: маркетинговые стратегии» за рекламный видеоролик о пробке «Корколог» на фестивале WorldMediaFestivals.

Постановкой занималась компания Bro Cinema, режиссер Андре Канисуш.

Видео является частью международного коммуникационного проекта InterCork, который также был отмечен 21 апреля.

Масштабный проект стал победителем Национальной премии в области устойчивого развития 20/30 в категории «Коммуникации в области устойчивого развития микро-, малых и средних организаций».

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