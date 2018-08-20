Португальское военное судно направится в Африку

В заявлении португальского флота говорится, что эта миссия продлится до 29 октября.

Ожидается, что корабль пройдет около десяти тысяч морских миль, с заходом в Анголу, Сан-Томе и Принсипи, Кот-д'Ивуар и Кабо-Верде.

Эта миссия осуществляется в рамках сотрудничества в области обороны, военно-морской дипломатии и поддержки внешней политики государства, включенных в инициативу открытого марафона 2018 года.

Согласно тому же коммюнике, судно будет осуществлять «соглашения о двустороннем сотрудничестве с ВМС дружественных стран в таких разнообразных вопросах, как надзор, морское патрулирование и безопасность на море».

В настоящее время на борту судна находятся пятьдесят три военнослужащих, группа морских пехотинцев, команда ныряльщиков и медицинская бригада.

Миссия начинается с остановки в Сан-Томе и Принсипи для материально-технической поддержки патрульного судна «Заир», которое находится в долгосрочном плавании с января этого года в рамках обучения береговой охраны Сан-Томе и Принсипи.