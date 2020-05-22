Португальского рэпера убили из-за несуществующих богатств

Тело 28-летнего рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) нашли в лесу после исчезновения музыканта два месяца назад, передает gazeta.ru.

У себя в Instagram Давид Мота демонстрировал образ жизни миллиардера, золотые украшения и деньги, однако известно, что его богатства были фейковыми.

В полиции предполагают, что Моту похитили и пытали. Мать рэпера рассказывала, что два месяца назад после звонка обеспокоенных соседей сына нашла у него в квартире его брошенные у двери кепку и обувь, а в лифте обнаружила следы крови.

Тело молодого человека нашли в лесу далеко от его дома. Полиция предполагает, что перед смертью его пытали.