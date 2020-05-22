Португальского рэпера убили из-за несуществующих богатств

Пятница, 22 Май 2020 Португалия Португалия

Португальского рэпера убили из-за несуществующих богатств

Фейковый миллиардер умер в лесу после пыток.

Тело 28-летнего рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) нашли в лесу после исчезновения музыканта два месяца назад, передает gazeta.ru.

У себя в Instagram Давид Мота демонстрировал образ жизни миллиардера, золотые украшения и деньги, однако известно, что его богатства были фейковыми.

В полиции предполагают, что Моту похитили и пытали. Мать рэпера рассказывала, что два месяца назад после звонка обеспокоенных соседей сына нашла у него в квартире его брошенные у двери кепку и обувь, а в лифте обнаружила следы крови.

Тело молодого человека нашли в лесу далеко от его дома. Полиция предполагает, что перед смертью его пытали.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)