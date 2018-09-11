Португальского студента нашли мертвым в Бельгии

В заявлении от бельгийских властей говорилось, что Мигел Аморим Лемуш - сын португальского эмигранта и гражданки Бельгии, проживал в Валлонском регионе, примерно в 40 км от Брюсселя. Отмечалось также, что он имел обыкновение прогуливаться в Сойня - обширной лесной зоне в бельгийской столице.

Мигела в последний раз видели в четверг утром в Свободном университете Брюсселя, где он учился. Известно, что около 11:00 он ответил на телефонный звонок.

Тело юноши было обнаружено людьми, которые гуляли в лесу Сойня, где Мигел пользовался своим мобильным телефоном в последний раз.

«Сразу стало понятно, что это был молодой человек, которого мы искали в течение нескольких дней. Его семья уже извещена. На месте присутствовал медицинский эксперт, но причина смерти не могла быть определена, поэтому необходимо провести вскрытие, - заявила Ине ван Вимерш, пресс-секретарь брюссельской прокуратуры. - Для определения причиной смерти молодого португальца может потребоваться неделя».