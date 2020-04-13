Португальскую противоэпидемическую программу будут использовать во всем мире

Программу для борьбы с эпидемией, разработанную португальской Ассоциацией администраций больниц (APAH), будут использовать во всем мире. Накануне сервис был одобрен Всемирной организацией здравоохранения и переведен на английский, испанский, русский и арабский языки.

Электронный сервис помогает политическим деятелям и чиновникам здравоохранения посчитать сколько медицинских материалов и человеческих ресурсов потребуется для борьбы с пандемией коронавируса на каждом этапе. На основе эпидемиологических данных и возможностей отдельной страны, сервис предлагает сценарии программ по противодействию коронавирусной инфекции.

Программа помогает предотвращать коллапс системы здравоохранения из-за нехватки ресурсов или же излишне потраченных ресурсов.

По словам разработчиков сервиса, программа может пригодится и для тех стран, где уже прошла первая волна эпидемии, так как, вполне вероятно, в будущем им придется столкнуться со «второй и третьей волнами».