Португальскую противоэпидемическую программу будут использовать во всем мире

Понедельник, 13 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португальскую противоэпидемическую программу будут использовать во всем мире

Она переведена на многие языки, включая русский.

Программу для борьбы с эпидемией, разработанную португальской Ассоциацией администраций больниц (APAH), будут использовать во всем мире. Накануне сервис был одобрен Всемирной организацией здравоохранения и переведен на английский, испанский, русский и арабский языки.

Электронный сервис помогает политическим деятелям и чиновникам здравоохранения посчитать сколько медицинских материалов и человеческих ресурсов потребуется для борьбы с пандемией коронавируса на каждом этапе. На основе эпидемиологических данных и возможностей отдельной страны, сервис предлагает сценарии программ по противодействию коронавирусной инфекции.

Программа помогает предотвращать коллапс системы здравоохранения из-за нехватки ресурсов или же излишне потраченных ресурсов.

По словам разработчиков сервиса, программа может пригодится и для тех стран, где уже прошла первая волна эпидемии, так как, вполне вероятно, в будущем им придется столкнуться со «второй и третьей волнами».

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