Посольство РФ в Португалии информирует

В условиях приостановленного авиасообщения между нашими странами МИД Португалии подтвердил разрешение на осуществление четырех вывозных рейсов ПАО «Аэрофлот» по маршруту Лиссабон – Москва для обеспечения возвращения на Родину российских граждан.

С учетом специфики ситуации действуют ограничения по багажу:

1 место багажа, 1 место ручной клади на человека.

Гражданам России – пассажирам «Аэрофлота» убедительная просьба придерживаться следующего графика вылетов и по всем вопросам обращаться в представительство ПАО «Аэрофлот» в Португалии:

20 марта, рейс SU2607, вылет в 07:35 – пассажиры с билетами на 19 и 20 марта

22 марта, рейс SU2607, вылет в 07:35 – пассажиры с билетами на 21 и 22 марта

24 марта, рейс SU2607, вылет в 07:35 – пассажиры с билетами на 23 и 24 марта

26 марта, рейс SU2607, вылет в 07:35 – пассажиры с билетами на 25 и 26 марта

Граждан России – пассажиров других авиакомпаний для формирования графика вылета в Москву указанными рейсами просим срочно направить на адрес консульского отдела Посольства Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электронное письмо (с пометкой «ВОЗВРАЩЕНИЕ» в теме) с приложением копии своего загранпаспорта, указанием контактного телефона в Португалии и информации о конкретном месте нахождения. Копию паспорта и остальные данные можно также присылать на WhatsApp по номеру +7 999 902 2800.

Пассажирам «Аэрофлота» направлять в консульский отдел Посольства эти сведения не требуется.

Информация о том, каким рейсом вы сможете воспользоваться для возвращения в Москву, будет доведена до вас сотрудниками консульского отдела Посольства в индивидуальном порядке.

Всех пассажиров – граждан России просим строго придерживаться графика вашего вылета и заблаговременно прибывать в аэропорт Лиссабона, учитывая действующий в стране режим чрезвычайного положения.