Посольство РФ в Португалии информирует

Вторник, 24 Март 2020 Португалия Португалия

Посольство РФ в Португалии информирует

26 марта с.г. в 07:35 будет осуществлен ПОСЛЕДНИЙ гуманитарный чартер ПАО "Аэрофлот" по маршруту Лиссабон-Москва для обеспечения возвращения на Родину российских граждан.

Места заканчиваются! В обозримой перспективе БОЛЬШЕ РЕЙСОВ НЕ БУДЕТ!‼️

Гражданам России – пассажирам, имеющим на руках билеты "Аэрофлота", для подтверждения своего вылета необходимо обращаться в представительство авиакомпании в Португалии: Aeroporto Humberto Delgado, Alameda das Comunidades Portuguesas, Terminal 1, этаж 4, офис 4.03.003 с 05:30 до 13:15 или по телефону +351 218 413 525.

Остальным гражданам России, кто еще не связывался с консульским отделом Посольства или не получил ответ от его сотрудников, убедительная просьба СРОЧНО ДАТЬ О СЕБЕ ЗНАТЬ по телефону экстренной связи +351 915 94 03 05 (также есть WhatsApp, Viber).

Напоминаем о действующем в Португалии режиме чрезвычайного положения.

Учитывая форс-мажорный характер ситуации, установлены ограничения по багажу: 1 место багажа, 1 место ручной клади на человека.

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