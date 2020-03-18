Посольство РФ в Португалии информирует

Для всех российских туристов, находящихся в затруднительном положении за рубежом ввиду ограничительных мер в связи с #COVID19, работают круглосуточные телефоны Ситуационно-кризисного центра в Москве:

+7(495) 5878860

+7(499) 2441977

+7(499) 2441988

+7(499) 2442847

WhatsApp +79850465297



Просим всех наших граждан в Португалии, кто оказался в подобных сложных обстоятельствах, связаться с консульским отделом Посольства России в Лиссабоне по телефону экстренной связи +351 91 594 03 05 (есть также WhatsApp и Viber) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные.