Повторивший легендарный прыжок Роналду фанат выиграл 1000 фунтов

Он был проведен блогерами ютуб-канала F2Freestylers. Для участия в челлендже нужно повторить удар нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На одной из улиц столицы Британского Королевства был подвешен мяч на высоте 2,65 м. Тот, кто допрыгнет и коснется мяча, получит денежный приз, пишет gazeta.ru.

Один из участников почти допрыгнул, однако ему помешала уличная обувь, тогда прохожий предложил ему свои кроссовки, в которых он смог повторить удар Роналду и получить 1000 фунтов.

Португалец смог забить в прыжке мяч в матче мадридского «Реала» с английским «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.