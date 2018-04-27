Повторный брак - без проблем

Представим ситуацию, довольно широко распространенную в обычной жизни: судьба сводит двух одиноких людей (разведенных, вдов/вдовцов или же никогда не состоявших в браке), и они решают жить вместе и вступить в брак/создать семью. Но есть один нюанс: у каждого из этих людей уже есть ребенок/дети от предыдущего/их брака/ов или отношений. Безусловно, это ущемляет имущественные интересы их детей от первого брака и зачастую становится препятствием к браку.

Поскольку, согласно действующему Гражданскому кодексу (ГК), в случае вступления в официальный брак супруги автоматически становятся законными наследниками (herdeiros legitimatários) друг друга (за редкими исключениями, к примеру, покушение на убийство автора наследства), дети от предыдущих браков «страдают» в плане наследства, так как в этом случае (нового брака) им достанется значительно меньше имущества родителей. Поэтому, «охраняя» потенциальные имущественные права детей, многие пары предпочитают не заключать официальный брак (первый или повторный) и жить в гражданском, поскольку гражданские супруги не являются законными наследниками друг друга.

Фракция Социалистической партии (PS) считает такую ситуацию несправедливой и намерена ее исправить. Предложение депутатов от PS уже представлено в парламент и потребует пересмотра ГК.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Социалисты предлагают создать специальный режим - «взаимный отказ» (“renúncia mútua”) от статуса наследника в пользу детей посредством подписания брачного договора (convenção antenupcial), при условии выбора в пользу раздельного владения имуществом (separação de bens). В случае выбора общности приобретенного имущества (comunhão de adquiridos) этот вариант невозможен. Взаимный отказ от статуса законного наследника позволит людям, по обоюдному согласию, вступать в брак без какого-либо влияния на правопреемство, и следовательно, на имущественные интересы своих детей.

Напомним, что ряд партий уже представили в парламент предложения по пересмотру сроков для повторного вступления в брак. Согласно действующему закону, женщина, которая желает вступить в повторный брак, должна ждать десять месяцев, а мужчина - полгода. PS и Левый блок выступают за сокращение этого времени ожидания, а PAN утверждает, что никакого срока быть не должно.