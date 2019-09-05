Повторный брак в Португалии

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Повторный брак в Португалии

Португальцам больше не придется ждать перед вступлением в повторный брак

Опубликован новый Закон, касающийся времени ожидания между заключением браков. 

Теперь мужчины и женщины не должны будут ждать определенное время доя того, чтобы вступить в повторной брак. 

В июле парламент Португалии проголосовал за внесение соответствующих правок.  Этот вопрос также был рассмотрен Комитетом по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям по инициативе трех политических партий - PS, BE и PAN. 

Дискуссия между парламентариями по данному поводу велась с 2017 года. Ранее члены парламента от PAN предложили уменьшить время ожидания для женщин до 180 дней. Затем PS пошла еще дальше и предложила ограничить период ожидания до 30 дней. В итоге в PAN предложили вообще отменить период ожидания.

Согласно записке PAN, в настоящее время сразу же после развода новый брак не может быть заключен немедленно, но мужчины должны ждать 180 дней, а женщины 300 дней, чтобы вступить в повторный брак.

Данное правило существует в Гражданском кодексе с 1966 года. Однако в период гендерного равенства данное различие будет снято. 

Требование этого интернатного периода было основано, согласно пониманию юристов, на социальном требовании иметь "минимум приличий" и на необходимости избегать конфликтов отцовства в отношении детей, рожденных во втором браке. Опубликованный сегодня закон был подписан Президентом Португалии 19 июля и вступает в силу 1 октября, пишет ТАСС.

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