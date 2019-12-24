Появился День португальского языка
ЮНЕСКО учредила День португальского языка, выбрав дату пятого мая.
Думали 10 лет и решили, что португальский язык достоин иметь собственный праздник.
Португальский язык относится к числу наиболее распространенных в мире. Недаром путешественники из этой великой страны бороздили моря и океаны, стирая с карты белые пятна на островах и континентах, пишет lusitanasol.ru.
Еще в 2009 году португалоязычные страны заявили о своем желании отмечать официальный День языка, но ЮНЕСКО понадобилось 10 лет, чтобы принять решение об учреждении, о чем было объявлено 25 ноября 2019 года.
Положительное решение было принято, поскольку:
на языке португальцев говорят более 265 млн. человек на планете;
в том числе в девяти странах, являющихся членами ЮНЕСКО.