Появился День португальского языка

Вторник, 24 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Появился День португальского языка

ЮНЕСКО учредила День португальского языка, выбрав дату пятого мая.

Думали 10 лет и решили, что португальский язык достоин иметь собственный праздник.

Португальский язык относится к числу наиболее распространенных в мире. Недаром путешественники из этой великой страны бороздили моря и океаны, стирая с карты белые пятна на островах и континентах, пишет lusitanasol.ru.

Еще в 2009 году португалоязычные страны заявили о своем желании отмечать официальный День языка, но ЮНЕСКО понадобилось 10 лет, чтобы принять решение об учреждении, о чем было объявлено 25 ноября 2019 года.

Положительное решение было принято, поскольку:

на языке португальцев говорят более 265 млн. человек на планете;

в том числе в девяти странах, являющихся членами ЮНЕСКО.

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