Поздравление Посла России М.Л.Камынина с Международным женским днем.

Дорогие соотечественницы! От имени мужской части коллектива Посольства и от себя лично хочу поздравить вас с наступающим праздником весны – Международным женским днем!

Очень дорожим вами и тем вкладом, который вы вносите в дело сплочения русской общины в Португалии. Крайне важными и востребованными являются реализуемые вашими силами проекты и инициативы – в области педагогики, просвещения, популяризации родного языка и культуры, издательского бизнеса, туризма и во многих других сферах.

Желаю вам, дорогие соотечественницы, и впредь оставаться такими замечательными, уникальными, творческими, энергичными. Вы неизменно вдохновляете нас на новые свершения, стимулируя двигаться только вперед и вверх. Обещаем всегда быть рядом с вами, готовыми прийти на помощь и подставить плечо в любой ситуации.

Счастья, мира и любви вам и вашим семьям!