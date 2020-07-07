Пожар с тремя активными очагами бушует в Алгарве

«Когда поступил сигнал тревоги (6 июля в 14:56), интенсивность пожара уже была высокой, пламя распространилось по трем фронтам, затрагивая лесную область, эвкалиптовые и пробковые деревья. Сложная местность и трудный доступ к очагам затрудняет работу пожарных» - рассказал представитель Окружного командования по борьбе бедствиями в Алгарве.

Он добавил, что существует множество путей и стратегий по борьбе с возгораниями, однако задача оказалась не из легких. Несмотря на отсутствие сильного ветра, у пожара есть «несколько фронтов», что затрудняет работу 200 сотрудникам, которые пытаются бороться с огнем в муниципалитете Силвеш.

На данный момент нет никаких домов и промышленных зданий, которые находились бы в опасности. Тем не менее, специалисты не могут оценить протяженность охваченных пламенем зон и определить масштаб сожженной территории.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите отправило 200 оперативных сотрудников, 57 транспортных и 11 воздушных средств для тушения пожара.

Сейчас высокая пожароопасность наблюдается в 40 муниципалитетах в 8 округах на севере, в центре и во внутренних районах Алгарве: Фару, Порталегре, Сантарен, Каштелу-Бранку, Гуарда, Визеу, Вила-Реал и Браганса.

Согласно данным Португальского Института Моря и Атмосферы, максимальный риск возникновения пожара сохранится до конца недели из-за жаркой погоды.