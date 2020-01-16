Правительство Кабо-Верде отменяет визы для туристов ряда стран

Четверг, 16 Январь 2020 Португалия Португалия

Правительство Кабо-Верде отменяет визы для туристов ряда стран

Правительство Кабо-Верде решило сделать свою страну более привлекательной для туристов. 

Бразильские, канадские и американские туристы будут освобождены от виз для въезда в Кабо-Верде с февраля - мера, с помощью которой правительство стремится привлечь больше туристов. Эта цель изложена в постановлении Совета министров от 8 января, которое вступает в силу в течение месяца и расширяет список стран, граждане которых освобождаются от получения виз в страну сроком на 30 дней. 

Документ предусматривает также начало регулярных рейсов авиакомпании Cabo Verde Airlines (CVA) в Торонто.

Бразильцы - это пассажиры, которые больше всего используют Кабо-Верде в качестве транзитного пункта в Европу, и ожидается, что с открытием прямых рейсов в Вашингтон с декабря и Торонто, в дополнение к уже существующим в Бостон, то же будет происходить с гражданами из Канады и США. Правительство Кабо-Верде поставило цель - привлекать в страну, начиная с 2021 года, не менее 1 млн. туристов. 

На сегодня страну посещает порядка 750 000 туристов в год. Граждане Великобритании, Португалии, Франции, Германии и Италии в настоящее время представляют большую часть иностранных туристов в Кабо-Верде. Граждане 36 европейских стран перестали нуждаться в краткосрочной визе для въезда в Кабо-Верде с начала 2019 года, пишет ТАСС.

Чтобы компенсировать потерю доходов государства после освобождения от виз, правительство Кабо-Верде создало "плату за безопасность аэропорта" (TSA), которая  распространена на граждан стран, которые имеют право на безвизовый въезд в страну. 

Все иностранные граждане, которые высаживаются в Кабо-Верде с кораблей или путешествуют между островами и Кабо-Верде, должны будут оплатить сбор при путешествии между островами. TSA составляет международных рейсов взимается около 30,86 евро для иностранных пассажиров, взимается через онлайн-платформу предварительной регистрации.

Согласно данным Международного валютного фонда, связанные с туризмом виды деятельности составляют 25% ВВП Кабо-Верде и 50% экспортных доходов страны.

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