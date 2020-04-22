Правительство Португалии доставило из Китая 65 ИВЛ

Среда, 22 Апрель 2020 Португалия Португалия

Правительство Португалии доставило из Китая 65 ИВЛ

65 аппаратов искусственной вентиляции лёгких были доставлены вчера спецрейсом из Китая в Лиссабон.

Все они были куплены  португальским правительством у китайской компании, прибыли вчера в Лиссабон на зафрахтованном самолете вместе с другим медицинским оборудованием, включая респираторные маски.

Высокий спрос на ИВЛ привел к дисфункциям на рынке продажи данных аппаратов в США и Европе и привёл к их глобальному дефициту.

Неделю назад министр здравоохранения Португалии заявил, что доставка 508 ИВЛ, заказанных в Китае, была отложена. Во всем мире в результате пандемии Covid-19 уже погибло более 157 000 человек и инфицировано более 2,2 миллиона человек. Более 502 000 пациентов вылечились от болезни, пишет ТАСС.

Всемирная пандемия коронавируса началась из города Уханя в Китае и уже распространилась в 193 странах и территориях.

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