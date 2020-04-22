Правительство Португалии доставило из Китая 65 ИВЛ

Все они были куплены португальским правительством у китайской компании, прибыли вчера в Лиссабон на зафрахтованном самолете вместе с другим медицинским оборудованием, включая респираторные маски.

Высокий спрос на ИВЛ привел к дисфункциям на рынке продажи данных аппаратов в США и Европе и привёл к их глобальному дефициту.

Неделю назад министр здравоохранения Португалии заявил, что доставка 508 ИВЛ, заказанных в Китае, была отложена. Во всем мире в результате пандемии Covid-19 уже погибло более 157 000 человек и инфицировано более 2,2 миллиона человек. Более 502 000 пациентов вылечились от болезни, пишет ТАСС.

Всемирная пандемия коронавируса началась из города Уханя в Китае и уже распространилась в 193 странах и территориях.