Правительство Португалии мало инвестирует в НИОКР

Кроме того, Португалия входит в число европейских стран, где средства, выделяемые на НИОКР, сократились больше всего за последние десять лет. В 2010 году правительство инвестировало 92 евро на каждого гражданина в НИОКР. В 2020 году было инвестировано всего 71 евро на человека.

По сравнению с аналогами в регионе, инвестиции в НИОКР, выделяемые правительством Португалии, занимают 9 место по минимальному значению, находясь в хвостовой части Европейского Союза.

Помимо Португалии, в список стран, которые больше всего сократили инвестиции в НИОКР, входят Испания (со 179 евро в 2010 году до 144 евро в 2020 году), Румыния (с 17 евро до 15 евро), Франция (с 253 евро до 235 евро), Ирландия (от 181 евро до 175 евро) и Финляндия (от 387 евро до 373 евро) .

Меньше всего средств в 2020 году направили на НИОКР в Румынии (15 евро на гражданина), Болгарии (21 евро), Венгрии (39 евро) и Латвии (42 евро).

И наоборот, странами, в которых правительства увеличили наибольшее финансирование НИОКР за последнее десятилетие, были Латвия (с 14 евро в 2010 году до 42 евро в 2020 году), Греция (с 62 евро до 148 евро) и Эстония (с 77 евро до 141 евро).

В прошлом году наибольшие инвестиции в НИОКР вложили Люксембург (648 евро на человека в 2020 году), Дания (519 евро) и Германия (443 евро).