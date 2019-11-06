Правительство Португалии объявило о планах по реформированию SEF

План правительства состоит в том, чтобы установить «очень четкое» разделение между его полицейской и административной функциями. «Без ущерба для решительных действий по борьбе с сетями по торговле людьми или по предотвращению терроризма мы должны реформировать работу этого государственного органа...С этой целью правительство установит очень четкое органическое разделение между полицейскими функциями и административными функциями, связанными с разрешением и документированием иммигрантов», - подчеркивается в заявлении правительства.

План правительства также включает несколько мер по привлечению иностранцев в страну и упрощению процедур выдачи виз и видов на жительство. Он направлен на обеспечение того, чтобы иммигранты «не становились нелегалами и не на находились вне правового поля».

С этой целью предлагается ускорить и упростить процедуры въезда, ввести краткосрочный временный вид на жительство, который позволяет легально въезжать в Португалию иммигрантам с целью поиска работы, а также упростить и упорядочить механизмы регулирования статуса проживания, пишет ТАСС.

Правительство также объявило о том, что оно хочет пересмотреть схему ускоренных видов на жительство для крупных инвесторов, широко известную как «золотые визы», которая «должна быть ориентирована преимущественно на регионы с низкой плотностью населения, на инвестиции в создание рабочих мест и на развитие городов».