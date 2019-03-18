Правительство Португалии потратило на армию 1,35% от ВВП

Понедельник, 18 Март 2019 Португалия Португалия

Правительство Португалии потратило на армию 1,35% от ВВП

Португалия в прошлом году выделила 1,35% от своего Валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные нужды.

Государству нужно будет увеличить данный показатель до 2024 года до 2% после того, как данный показатель был согласован между правительствами стран-членов НАТО.

Обновленные данные, опубликованные статистическим агентством Евростат на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что в пропорциональном отношении Португалия потратила на оборонные нужды больше, нежели 12 союзников из 29 членов НАТО.

Португалия находится на 16-м месте в списке, лидирует в котором США (3,39%). Португалия находится впереди Германии (1,23%), Испании, Бельгии (обе страны - по 0,93%) и Люксембурга (0,54%), которые находятся на последних трех местах.

По оценкам НАТО, в абсолютном выражении в прошлом году Португалия потратила 2,72 миллиарда евро по сравнению с 2,39 миллиарда евро в 2017 году (что составляло 1,24% от ВВП страны), пишет ТАСС.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил недавно, что Португалия взяла на себя обязательство выделить в ближайшие годы 1,66% ВВП на оборонные расходы

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