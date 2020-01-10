Правительство Португалии потратит 500 000 евро на искусство

Правительство Португалии в этом году увеличит свои расходы на покупку объектов современного португальского искусства до 500 000 евро и будет поощрять частных инвесторов к участию в этом процессе. Об этом заявил на этой неделе министр культуры Граса Фонсека.

Объявление о данных планах чиновников было сделано в Национальном дворце Аджуда, где базируется министерство, на мероприятии, на котором были представлены шесть из 21 работ 20 португальских художников, которые в прошлом году были отобраны для покупки комитетом экспертов.

Среди них работы Васко Араужо, Филипа Сезара, Александра Эштрела, фон Кальяу, Патрисии Алмейды, Жоао Мария Гужмана, Педро Паива и многих других художников.

Министр заявил, что в рамках новой стратегии инвестирования, продвижения и распространения современного искусства из Португалии правительство увеличит закупки до 500 000 евро в этом году с 300 000 евро в 2019-м.

Кроме того, частные компании, которые принимают участие в программе «Revive» также смогут представить предложения о приобретении современного искусства.

Приобретенные работы поступят в Государственную коллекцию современного искусства (ранее известную как Коллекция Государственного секретариата по культуре), после чего они станут частью государственных музеев по всей стране, подчеркнул министр, пишет ТАСС.