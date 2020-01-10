Правительство Португалии потратит 500 000 евро на искусство

Пятница, 10 Январь 2020 Португалия Португалия

Правительство Португалии потратит 500 000 евро на искусство

Правительство Португалии потратит 500 000 евро на покупку произведений современного искусства.

Правительство Португалии в этом году увеличит свои расходы на покупку объектов современного португальского искусства до 500 000 евро и будет поощрять частных инвесторов к участию в этом процессе. Об этом заявил на этой неделе министр культуры Граса Фонсека.

Объявление о данных планах чиновников было сделано в Национальном дворце Аджуда, где базируется министерство, на мероприятии, на котором были представлены шесть из 21 работ 20 португальских художников, которые в прошлом году были отобраны для покупки комитетом экспертов.

Среди них работы Васко Араужо, Филипа Сезара, Александра Эштрела, фон Кальяу, Патрисии Алмейды, Жоао Мария Гужмана, Педро Паива и многих других художников.

Министр заявил, что в рамках новой стратегии инвестирования, продвижения и распространения современного искусства из Португалии правительство увеличит закупки до 500 000 евро в этом году с 300 000 евро в 2019-м.

Кроме того, частные компании, которые принимают участие в программе «Revive» также смогут представить предложения о приобретении современного искусства.

Приобретенные работы поступят в Государственную коллекцию современного искусства (ранее известную как Коллекция Государственного секретариата по культуре), после чего они станут частью государственных музеев по всей стране, подчеркнул министр, пишет ТАСС.

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