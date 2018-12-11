Правительство Португалии предлагает повысить зарплату

Вторник, 11 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Правительство Португалии предлагает повысить зарплату

Правительство Португалии предлагает повысить общую минимальную заработную плату до 600 евро.

Правительство Португалии предлагает повысить общую минимальную заработную плату до 600 евро. Кроме того, правительство предложило увеличить минимальную месячную заработную плату государственных служащих с 580 до 635 евро, сообщает сегодня Министерство финансов.

Правительство также предложило увеличить минимальную заработную плату до 600 евро с 1 января 2019 года с 580 евро. Хотя Ассоциация работодателей заключили с правительством соглашение о повышении минимальной заработной платы в стране в следующем году до 600 евро, профсоюзы потребовали большего увеличения. После финансового кризиса 2011–2014 годов в Португалии начался экономический рост и правящее социалистическое правительство в последние три года постепенно отменяло меры жесткой экономии, поддерживая экономику благодаря иностранным инвестициям, туризму и росту экспорта.

Правительство Португалии заявило, что ожидает, что государственный долг как доля валового внутреннего продукта сократится до 118,5% к концу следующего года со 121,2% в конце этого года. Его государственный бюджет на 2019 год, который был утвержден в прошлом месяце, предусматривает дефицит бюджета в следующем году в размере 0,2% ВВП, что меньше, нежели прогноз на этот год в размере 0,7%.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья