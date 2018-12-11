Правительство Португалии предлагает повысить зарплату

Правительство Португалии предлагает повысить общую минимальную заработную плату до 600 евро. Кроме того, правительство предложило увеличить минимальную месячную заработную плату государственных служащих с 580 до 635 евро, сообщает сегодня Министерство финансов.

Правительство также предложило увеличить минимальную заработную плату до 600 евро с 1 января 2019 года с 580 евро. Хотя Ассоциация работодателей заключили с правительством соглашение о повышении минимальной заработной платы в стране в следующем году до 600 евро, профсоюзы потребовали большего увеличения. После финансового кризиса 2011–2014 годов в Португалии начался экономический рост и правящее социалистическое правительство в последние три года постепенно отменяло меры жесткой экономии, поддерживая экономику благодаря иностранным инвестициям, туризму и росту экспорта.

Правительство Португалии заявило, что ожидает, что государственный долг как доля валового внутреннего продукта сократится до 118,5% к концу следующего года со 121,2% в конце этого года. Его государственный бюджет на 2019 год, который был утвержден в прошлом месяце, предусматривает дефицит бюджета в следующем году в размере 0,2% ВВП, что меньше, нежели прогноз на этот год в размере 0,7%.