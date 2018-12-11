Правительство Португалии предлагает повысить зарплату
Правительство Португалии предлагает повысить общую минимальную заработную плату до 600 евро.
Правительство Португалии предлагает повысить общую минимальную заработную плату до 600 евро. Кроме того, правительство предложило увеличить минимальную месячную заработную плату государственных служащих с 580 до 635 евро, сообщает сегодня Министерство финансов.
Правительство также предложило увеличить минимальную заработную плату до 600 евро с 1 января 2019 года с 580 евро. Хотя Ассоциация работодателей заключили с правительством соглашение о повышении минимальной заработной платы в стране в следующем году до 600 евро, профсоюзы потребовали большего увеличения. После финансового кризиса 2011–2014 годов в Португалии начался экономический рост и правящее социалистическое правительство в последние три года постепенно отменяло меры жесткой экономии, поддерживая экономику благодаря иностранным инвестициям, туризму и росту экспорта.
Правительство Португалии заявило, что ожидает, что государственный долг как доля валового внутреннего продукта сократится до 118,5% к концу следующего года со 121,2% в конце этого года. Его государственный бюджет на 2019 год, который был утвержден в прошлом месяце, предусматривает дефицит бюджета в следующем году в размере 0,2% ВВП, что меньше, нежели прогноз на этот год в размере 0,7%.