Правительство Португалии продаст Румынии пять истребителей F-16

Ранее на церемонии официального объявления о продаже самолета, которая состоялась на данной авиабазе, министр обороны Жоао Гомес Кравиньо заявил, что истребители будут модернизированы и обновлены в OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal SA.

«Благодаря этому процессу мы не только продаем самолеты, но и налаживаем тесные отношения сотрудничества с румынскими ВВС, с пилотами и всей группой технического обслуживания», - сказал министр, которого сопровождал его румынский коллега.

По словам министра, в июне будет передан первый самолет, в октябре - еще два, а последний - в начале 2021 года.

Соглашение на сумму 130 млн. евро включает, помимо истребителей F-16, техническое обслуживание и работу представителей португальских ВВС в Румынии. Министр обороны также заявил, что две страны будут работать вместе в рамках НАТО и ЕС и развивать и другие программы сотрудничества, пишет ТАСС.

«Румыния заинтересована в нашей текстильной промышленности, которая оснащала наши Вооруженные силы, а также мы говорили о возможности совместной работы в GEOMETOC - Центре передового опыта НАТО в Португалии и Центре передового опыта Румынии в области человеческого интеллекта, который представляет интерес для Португалии...", - добавил он. Он также упомянул, что обе страны чувствуют необходимость «укрепить свои военно-морские возможности путем совместного строительства кораблей в Португалии и Румынии»