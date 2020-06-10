Правительство Португалии прогнозирует сильное падение ВВП

Правительство Португалии прогнозирует падение ВВП по итогам текущего года на 6,9% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году ожидается рост ВВП на 4,3%, сообщается в программе стабилизации, опубликованной в официальном издании руководства стран. Падение экономики Португалии в этом году может стать сильнейшим за последние десятилетия, пишет ИА «Финмаркет». Основное негативное влияние придется на второе полугодие, при этом в первом квартале сокращение экономики составило 2,3%.

«В 2021 году значительное восстановление ВВП ожидается за счет увеличения внешнего и внутреннего спроса. Экономическая активность должна восстановиться до уровней, зафиксированных до пандемии, за исключением ряда секторов, таких как туризм», - говорится в сообщении.

Правительство прогнозирует безработицу в 2020 году на уровне 9,6%, в 2021 году - 8,7%.