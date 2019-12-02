Правительство Португалии решило нанять еще 5000 ученых

Правительство Португалии поставило перед собой цель - до 2023 года нанять более 5000 докторантов в соответствии с новым законодательным соглашением с университетами и государственными политехническими институтами.

«Законодательный договор» между правительством и государственными высшими учебными заведениями на период 2020–2023 годов будет подписан в следующую пятницу в официальной резиденции премьер-министра Португалии в Лиссабоне. Большое количество ученых будут наняты через Фонд науки и техники (FCT), основной организацией, которая субсидирует научные исследования в Португалии.

Контракты будут заключены в рамках программы стимулирования научной занятости к концу 2023 года, в том числе через структурные и европейские фонды.

Ранее высшие учебные заведения заявляли о нехватке средств для найма исследователей, несмотря на существование программных контрактов, финансируемых FCT. Предыдущее соглашение между правительством и университетами и политехническими институтами было подписано в июле 2016 года и действовало до 2020 года. Позднее институты обвинили социалистическое правительство в невыполнении своих обязательств, в том числе недостаточном финансировании вузов, пишет ТАСС.