Правительство Португалии запретило проведение всех музыкальных фестивалей

Вторник, 12 Май 2020 Португалия Португалия

Правительство Португалии запретило проведение всех музыкальных фестивалей

Правительство Португалии запретило проведение музыкальных фестивалей до 30 сентября.

На заседании Совета министров было решено, что музыкальных фестивалей в Португалии не будет, по крайней мере, до октября из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Несколько популярных музыкальных фестивалей, проходящих в Португалии, уже были перенесено, в том числе Rock in Rio Lisboa, Boom Festival и Festival Músicas do Mundo в Синеше, которые смогут состояться только в следующем году, пишет ТАСС.

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