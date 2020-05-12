Правительство Португалии запретило проведение всех музыкальных фестивалей

На заседании Совета министров было решено, что музыкальных фестивалей в Португалии не будет, по крайней мере, до октября из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Несколько популярных музыкальных фестивалей, проходящих в Португалии, уже были перенесено, в том числе Rock in Rio Lisboa, Boom Festival и Festival Músicas do Mundo в Синеше, которые смогут состояться только в следующем году, пишет ТАСС.