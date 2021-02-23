Правительство усилило линию поддержки туризма на 20 миллионов евро

Вторник, 23 Февраль 2021 Португалия Португалия

Правительство усилило линию поддержки туризма на 20 миллионов евро

Общий бюджет линии поддержки микро- и малых туристических компаний составляет 120 миллионов евро.

Согласно приказу государственного секретаря по туризму Риты Маркеш от 19 февраля, «линия поддержки микро- и малых туристических компаний была усилена на 20 миллионов евро, и теперь общая сумма бюджетных ассигнований составляет 120 миллионов евро».

Кроме того, «была установлена дополнительная дотация в размере 250 евро для компаний, которые придерживаются сертификата Clean & Safe и посещают по крайней мере одно из соответствующих учебных мероприятий в 2021 году», - подчеркивается в сообщении министерства экономики.

В Минэкономики также указали, что поправки включают «применение моратория на начало выплат, который будет действовать до 30 июня 2022 года».

Эта линия, управляемая Turismo de Portugal и создаваемая в качестве механизма поддержки туристических компаний в контексте пандемии Covid-19, на данный момент насчитывает 10 368 заявок и утвержденное финансирование в размере 92,8 миллиона евро.

С помощью этой линии «микро- и малые компании в этом секторе могут получить доступ к финансовой поддержке в размере 750 евро на одно рабочее место в месяц в течение трех месяцев, до 20 тысяч евро в случае микрокомпаний и 30 тысяч евро для малых компаний», поскольку «в обоих случаях 20% этих сумм могут быть конвертированы в невозвратные средства», - напомнили в правительстве.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)