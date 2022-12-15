Правительство выплатит уязвимым семьям 240 евро

Четверг, 15 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Правительство выплатит уязвимым семьям 240 евро

Пособие будет направлено на наиболее уязвимые семьи - те, которые получили два транша по 60 евро в конце первого и второго кварталов.

Как объявил премьер-министр , правительство одобрило в этот четверг в Совете министров чрезвычайную помощь в размере 240 евро для поддержки более миллиона семей, уязвимых к эскалации инфляции.

Пособие должно быть выплачено после 23 декабря, подтвердил министр труда, солидарности и социальной защиты (MTSS), Ана Мендеш Годинью.

Эта мера обойдется стране в 249 миллионов евро и предназначена для получателей социальных тарифов на энергию и минимальных социальных пособий.

«Утвержден декрет-закон, который устанавливает чрезвычайную поддержку для смягчения последствий чрезвычайного роста цен на основные продукты питания», - заявила государственный министр при президенте Мариана Виейра да Силва.

Подобно поддержке в размере 60 евро на продовольственную корзину, выплаченную в конце первого и второго кварталов, эта дотация направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых семей, получателей минимальных социальных пособий.

Она охватит 1 000 037 тысяч семей , отметила Ана Мендес Годиньо, подчеркнув, что «две трети бенефициаров этой поддержки - женщины».

«Чек будет выплачен через Службу социального обеспечения и банковским переводом вместе с обычным платежом. Те, у кого нет банковского счета, получат почтовый перевод. Выплаты начнут производиться с 23 декабря, как сообщил премьер-министр.

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