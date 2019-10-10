Правоохранители Португалии задержали яхту с 500 кг кокаина

Четверг, 10 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Правоохранители Португалии задержали яхту с 500 кг кокаина

Прогулочная яхта была задержана правоохранительными органами Португалии после обнаружения полутонны кокаина на её борту.

Об этом 9 октября сообщает пресс-служба испанской Национальной полиции.

Яхта Imagine направлялась из Бразилии в Португалию и была задержана около Азорских островов. Сотрудники Национальной полиции задержали яхту для досмотра, в ходе которого было найдено и изъято 500 килограмм кокаина.

Кроме того, было изъято 520 грамм метамфетамина, огнестрельное оружие, крупная сумма денег и документы. В операции, помимо Национальной полиции Испании, принимали участие представители правоохранительных органов Нидерландов и Эстонии, пишет regnum.ru.

По подозрению в наркоторговле были задержаны пять человек, в том числе владелец судна. Среди задержанных граждане Нидерландов, Эстонии, Великобритании.

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