Представители 14 стран ЕС подписали декларацию в Португалии
В Португалии представители 14 стран ЕС подписали декларацию с призывом не допустить существенного сокращения финансирования своих стран из фонда Кохезии ЕС.
Об этом пишет портал Diena.lv.
По данным журналистов, общую декларацию в Португалии, на саммите «друзей» фонда Кохезии, подписали представители 15 государств, пишет regnum.ru.
Представители стран говорят о том, что их экономики не должны страдать от снижения европейских дотаций в долговременном бюджете на 2021−2027 гг. Их основная цель — сохранить финансирование бюджета ЕС на прежнем уровне 2014—2020 гг.
Отметим, после выхода из Европейского союза Великобритании, чьи взносы в бюджет составляли 7,43 млрд евро, возможности Брюсселя объективно уменьшатся. Декларация принята накануне заседания по бюджету ЕС, запланированного на 20 февраля.