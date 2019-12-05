Премьер-министр Португалии о Brexit

Четверг, 05 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Премьер-министр Португалии о Brexit

Премьер-министр Португалии пригласил японских бизнесменов активнее инвестировать в страну после Brexit.

Премьер-министр Португалии пригласил японские компании инвестировать в страну после того, как произойдет выход Великобритании из состава ЕС.

Антониу Кошта заявил вчера о том, что лучшего места для перенесения офиса из Лондона, нежели города Португалии, быть не может. 

«Мы стремимся поддерживать максимально тесные отношения с Великобританией, основанные на общих ценностях, и поддерживать свободную торговлю как можно более свободной с точки зрения тарифов и других барьеров», - сказал он. «Любая компания, британская или японская, желающая сохранить возможность своей дальнейшей работы на внутреннем рынке ЕС после «Брексит », найдет безопасное убежище, плодородную почву и квалифицированные кадры, а также инновационное и высокотехнологичное направление для развития своего бизнеса в Португалии», - пообещал премьер-министр.

По словам премьер-министра, в Португалии уже работают около 100 японских компаний, в которых трудятся тысячи человек. Это касается, прежде всего производителя автомобилей Toyota в 1971 году, а также недавно прибывших инвесторов, таких как Fujitsu, Marubeni Corporation, Mitsui и NTT, пишет ТАСС.

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