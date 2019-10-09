Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах

"Политическая стабильность необходима для доверия Португалии, для создания новых рабочих мест, для повышения зарплат", - сказал он, выступая перед сторонниками. Его выступление транслировал телеканал RTP.

Результат правых (у социал-демократов 28%) Кошта назвал "крупнейшим историческим поражением". После революции 1974 года у власти в Португалии в основном чередуются социалисты и социал-демократы. С 2015 года у власти социалисты, пишет РИА Новости.

На выборах социалисты получили 36,7% голосов (по итогам подсчета 99%), но не смогли обеспечить себе абсолютное большинство в 230-местном парламенте. "Социалисты выиграли эти выборы и значительно укрепили свои позиции. Португальцы хотят, чтобы социалистическое правительство вновь правило во время новой легислатуры", - заявил Кошта.

Он дал понять, что собирается повторить схему последних четырех лет: однопартийное правительство социалистов при парламентской поддержке других левых сил. Такая схема получила в народе пренебрежительное название "халтура". "Португальцам понравилась "халтура", и они хотят продолжения этой политики с более сильной соцпартией", - пошутил он.

Правые, левые, коалиции

Чтобы планы Кошты реализовались, социалистам придется вести переговоры с партиями, благодаря которым они оказались у власти четыре года назад: Левым блоком (у него 9,7%) или коалицией коммунистов и экологов (CDU получает 6,5%).

Вопрос в том, какую цену выставят коммунисты и в особенности Левый блок, чтобы отдать Коште недостающие голоса в ассамблее для утверждения премьером. Лидер Левого блока Катарина Мартинш заявила, что готова вести переговоры, которые бы "гарантировали стабильность стране", но добавила, что "преждевременно" говорить о конкретных условиях.

На правом фланге правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), выигравшая выборы в 2015 году, приходит к финишу второй и набирает 28%, коалиция Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP) заметно ухудшила свои позиции: за нее проголосовали лишь 4,2%. Партия PAN (Люди-животные-природа) получает 3,3% голосов.

Главная проблема этих выборов – крайне низкая явка. В голосовании, несмотря на призывы Кошты прийти в воскресенье на участки, приняли участие лишь 54% избирателей.

Сам Кошта еще до объявления результатов заверял, что не стремится к абсолютному большинству в парламенте. "Португальцы обычно не очень положительно относятся к такому результату", - заявил он.

"Это никакая не катастрофа!" - заявил лидер социал-демократов Риу Рио, выступая перед сторонниками. Не лучшие результаты своей партии он объяснил, в том числе, благоприятными экономическими условиями во время правления социалистов, а также нестабильной ситуацией внутри PSD.

Вице-председатель социал-демократов Нуну Мораиш Сарменту в свою очередь опроверг версию об "историческом проигрыше правых". По его мнению, укрепление позиций более мелких партий в большей степени оказало влияние на CDS, чем на соцпартию. Он также напомнил, что еще недавно опросы говорили о том, что социал-демократы наберут лишь 20%.

Заместитель генерального секретаря партии Ана Катарина Мендиш после объявления первых результатов сказала, что итоги выборов позволят "получить стабильное правительство под руководством соцпартии". "Португальцы проголосовали за стабильность", - добавила она и обратила внимание на, по ее выражению, "исторический проигрыш" правых.

Лидер правого блока CDS-PP Асунсан Кришташ заявила о своем уходе с поста председателя партии из-за плохих результатов, полученных на выборах.

Однопалатная 230-местная Ассамблея республики избирается на четыре года. Кандидатов на них выдвинула 21 политическая сила. Избирательным правом обладают 10,8 миллиона человек (1,5 миллиона из них живут за границей). Это на 1,1 миллиона больше, чем на выборах в 2015 года – за счет введения автоматической регистрации избирателей за границей.