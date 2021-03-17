Премьер заявил, что пенсионный возраст снизится

Среда, 17 Март 2021 Португалия Португалия

Премьер заявил, что пенсионный возраст снизится

Формула для расчета возраста выхода на пенсию зависит от продолжительности жизни, которую снижает пандемия.

Премьер-министр заявил 17 марта в парламенте, что пенсионный возраст будет снижаться, поскольку формула, которая диктует его эволюцию, не была изменена, но по-прежнему имеет в качестве ключевого показателя среднюю продолжительность жизни в 65 лет, которая сильно пострадала из-за пандемии.

Таким образом, Антониу Кошта подтверждает прогноз, уже рассчитанный ОЭС в начале месяца.

В ОЭС уже говорилось, что 2023 год может принести исторический спад в возрасте доступа к пенсии, поскольку пандемия может обратить вспять, по оценкам демографов, тенденцию к росту средней продолжительности жизни в возрасте 65 лет.

Уже точно известно, что 2022 году пенсионный возраст вырастет до 66 лет и семи месяцев, согласно постановлению, недавно опубликованному исполнительной властью Антониу Кошта.

Однако пенсионный возраст, действующий в 2023 году, будет основываться на данных об ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет с 2019 по 2021 год, которые больше подвержены влиянию пандемического кризиса.

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