Премьер заявил, что пенсионный возраст снизится

Премьер-министр заявил 17 марта в парламенте, что пенсионный возраст будет снижаться, поскольку формула, которая диктует его эволюцию, не была изменена, но по-прежнему имеет в качестве ключевого показателя среднюю продолжительность жизни в 65 лет, которая сильно пострадала из-за пандемии.

Таким образом, Антониу Кошта подтверждает прогноз, уже рассчитанный ОЭС в начале месяца.

В ОЭС уже говорилось, что 2023 год может принести исторический спад в возрасте доступа к пенсии, поскольку пандемия может обратить вспять, по оценкам демографов, тенденцию к росту средней продолжительности жизни в возрасте 65 лет.

Уже точно известно, что 2022 году пенсионный возраст вырастет до 66 лет и семи месяцев, согласно постановлению, недавно опубликованному исполнительной властью Антониу Кошта.

Однако пенсионный возраст, действующий в 2023 году, будет основываться на данных об ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет с 2019 по 2021 год, которые больше подвержены влиянию пандемического кризиса.