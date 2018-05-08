Премьера фильма «Собибор» в Лиссабоне
Премьера фильма «Собибор» в Лиссабоне состоиться 10 мая в кинотеатре «Cinema São Jorge».
Вход бесплатный!
Билеты по записи, пишите ФИО и количество билетов, в комментариях к посту в группе «Собибор» в facebook.com.
- Организаторы: Janna Gorea и Domingos Vamozáluta Mealha
- Дата: 10 мая, четверг в 20:30 - 22:20
- Место: «Cinema São Jorge». Av. da Liberdade nº175, 1250-141 Лиссабон
О фильме.
В 1943 году в нацистский лагерь смерти Собибор привозят очередную парию узников. Среди них группа советских военнопленных из Минска. Офицер Красной Армии Александр Печерский устанавливает контакты с подпольным комитетом лагеря. Его цель - организовать побег. Но немцы расстреливают каждого десятого узника при любой попытке побега. Значит, нужно не ограничиваться бегством группы заключенных: Собибор должны покинуть все его узники. Речь идет уже о настоящем восстании. Между тем, жизнь в Собиборе идет своим чередом: узников отправляют в газовые камеры, лагерная охрана мародерствует, расхищая оставшиеся после уничтоженных людей ценности. От скуки фашисты зверски измываются над заключенными. А с востока приближается Красная Армия. Узникам лагеря грозит поголовная ликвидация. Удастся ли Печерскому и его товарищам единственное в истории Третьего рейха успешное восстание? Как достать оружие, необходимое для успеха отчаянного предприятия? Что нужно предпринять для того, чтобы обезглавить руководство лагеря и истребить эсэсовских офицеров? Кто друг, а кто окажется непримиримым противником восставших? Выживет ли Печерский, возглавив восстание обреченных?
Знаете ли вы, что...
- Создателей фильма на съемках консультировали представители Фонда Александра Печерского, а также семья Печерского - дочь Элеонора Гриневич и внучка Наталья Ладыченко.
- Главной декорацией стал воссозданный в полном соответствии с чертежами нацистский лагерь смерти.
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