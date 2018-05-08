Премьера фильма «Собибор» в Лиссабоне

Вход бесплатный!



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Организаторы: Janna Gorea и Domingos Vamozáluta Mealha

Janna Gorea и Domingos Vamozáluta Mealha Дата: 10 мая, четверг в 20:30 - 22:20

10 мая, четверг в 20:30 - 22:20 Место: «Cinema São Jorge». Av. da Liberdade nº175, 1250-141 Лиссабон

О фильме.

В 1943 году в нацистский лагерь смерти Собибор привозят очередную парию узников. Среди них группа советских военнопленных из Минска. Офицер Красной Армии Александр Печерский устанавливает контакты с подпольным комитетом лагеря. Его цель - организовать побег. Но немцы расстреливают каждого десятого узника при любой попытке побега. Значит, нужно не ограничиваться бегством группы заключенных: Собибор должны покинуть все его узники. Речь идет уже о настоящем восстании. Между тем, жизнь в Собиборе идет своим чередом: узников отправляют в газовые камеры, лагерная охрана мародерствует, расхищая оставшиеся после уничтоженных людей ценности. От скуки фашисты зверски измываются над заключенными. А с востока приближается Красная Армия. Узникам лагеря грозит поголовная ликвидация. Удастся ли Печерскому и его товарищам единственное в истории Третьего рейха успешное восстание? Как достать оружие, необходимое для успеха отчаянного предприятия? Что нужно предпринять для того, чтобы обезглавить руководство лагеря и истребить эсэсовских офицеров? Кто друг, а кто окажется непримиримым противником восставших? Выживет ли Печерский, возглавив восстание обреченных?

Знаете ли вы, что...