Премия за португальский портвейн

«Аэрофлот» стал обладателем международной премии Cellars in the Sky. Этой наградой отмечаются авиакомпании, предлагающие лучшие вина в высоких классах обслуживания.

Российский авиаперевозчик удостоен бронзовой медали в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе».

Этой оценки экспертов был удостоен портвейн Taylors 10 Year Old Tawny Port - напиток десятилетней выдержки, ставший визитной карточкой Португалии, пишет gazeta.ru.

«Бронзу» за это вино «Аэрофлот» разделил с Singapore Airlines - авиакомпанией, собравшей в этом году наибольшее количество медалей в разных номинациях.

Cellars in the Sky Awards учреждена более 30 лет назад британским журналом BusinessTraveller.

Согласно учредителям премии, около половины пассажиров бизнес-класса принимают во внимание информацию о качестве питания на борту при выборе перевозчика.