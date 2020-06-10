Президент Белоруссии призвал президента Португалии к возобновлению связей

Лукашенко поздравил Марсело Ребело ди Созу и жителей Португалии с Днем Португалии, который празднуется 10 июня. Во время поздравления Лукашенко отметил, что рассчитывает на углубление политического диалога между странами и предложил португальскому президенту вместе работать над возобновлением гуманитарных и торговых связей между странами, которые пострадали от пандемии коронавируса, передает БелТА.

«Уверен, что благодаря решимости властей, солидарности всех граждан и поддержке международного сообщества ваше государство преодолеет последствия инфекции и вскоре вернется к нормальному образу жизни», - цитирует агентство поздравление президента Белоруссии.

Напомним, с началом пандемии коронавируса торговые, гуманитарные и другие связи между государствами начали разрушаться. Между многими странами было прекращено пассажирское транспортное сообщение. Грузовые транспортные потоки также значительно сократились.