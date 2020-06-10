Президент Белоруссии призвал президента Португалии к возобновлению связей

Среда, 10 Июнь 2020 Португалия

Президент Белоруссии призвал президента Португалии к возобновлению связей

Восстанавливать гуманитарные и торговые связи президенту Португалии Марсело Ребело ди Созу предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил Марсело Ребело ди Созу и жителей Португалии с Днем Португалии, который празднуется 10 июня. Во время поздравления Лукашенко отметил, что рассчитывает на углубление политического диалога между странами и предложил португальскому президенту вместе работать над возобновлением гуманитарных и торговых связей между странами, которые пострадали от пандемии коронавируса, передает БелТА.
«Уверен, что благодаря решимости властей, солидарности всех граждан и поддержке международного сообщества ваше государство преодолеет последствия инфекции и вскоре вернется к нормальному образу жизни», - цитирует агентство поздравление президента Белоруссии.
Напомним, с началом пандемии коронавируса торговые, гуманитарные и другие связи между государствами начали разрушаться. Между многими странами было прекращено пассажирское транспортное сообщение. Грузовые транспортные потоки также значительно сократились.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)