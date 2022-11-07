Президент Португалии хочет провести веб-саммит после 2028 года
Президент призвал мэрию и правительство работать над тем, чтобы конференция прошла в Лиссабоне после 2028 года.
Президент Республики публично призвал правительство и мэра Лиссабона сохранить Web Summit в Лиссабоне даже после 2028 года, когда заканчивается действующий контракт с компанией, продвигающей конференцию.
Просьба Марселу Ребелу де Соуза была сделана в заключительной речи мероприятия на сцене Altice Arena.
Web Summit, ежегодное присутствие которого в Лиссабоне гарантировано контрактом до 2028 года, дебютирует в мае 2023 года на новом мероприятии в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Марселу Ребелу де Соуза сообщил, что собирается в Рио-де-Жанейро, и, обращаясь к бразильцам, сказал: «Пообещайте мне, что вы вернетесь в Лиссабон и что вы привезете с собой всю Латинскую Америку».
Затем под аплодисменты глава государства заявил, что Web Summit должен вернуться в столицу Португалии в следующем году.
«Я надеюсь, что мы сможем увидеть начало нового этапа на веб-саммите. Я считаю, что в следующем году мы начнем создавать новые структуры для будущего веб-саммита до 2028 года, и после 2028 года мы будем делать это здесь» , - подчеркнул политик.
Ранее глава Web Summit Пэдди Косгрейв выразил обеспокоенность по поводу того, что объекты, на которых проходит форум (FIL и Altice Arena), достигают предела своих возможностей. В этом году в конференции приняли участие более 71 тысячи человек.
На фото: Марселу Ребелу де Соуза и Пэдди Косгрейв