Президент Португалии хочет провести веб-саммит после 2028 года

Президент Республики публично призвал правительство и мэра Лиссабона сохранить Web Summit в Лиссабоне даже после 2028 года, когда заканчивается действующий контракт с компанией, продвигающей конференцию.

Просьба Марселу Ребелу де Соуза была сделана в заключительной речи мероприятия на сцене Altice Arena.

Web Summit, ежегодное присутствие которого в Лиссабоне гарантировано контрактом до 2028 года, дебютирует в мае 2023 года на новом мероприятии в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Марселу Ребелу де Соуза сообщил, что собирается в Рио-де-Жанейро, и, обращаясь к бразильцам, сказал: «Пообещайте мне, что вы вернетесь в Лиссабон и что вы привезете с собой всю Латинскую Америку».

Затем под аплодисменты глава государства заявил, что Web Summit должен вернуться в столицу Португалии в следующем году.

«Я надеюсь, что мы сможем увидеть начало нового этапа на веб-саммите. Я считаю, что в следующем году мы начнем создавать новые структуры для будущего веб-саммита до 2028 года, и после 2028 года мы будем делать это здесь» , - подчеркнул политик.

Ранее глава Web Summit Пэдди Косгрейв выразил обеспокоенность по поводу того, что объекты, на которых проходит форум (FIL и Altice Arena), достигают предела своих возможностей. В этом году в конференции приняли участие более 71 тысячи человек.

На фото: Марселу Ребелу де Соуза и Пэдди Косгрейв