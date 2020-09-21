Президент Португалии хочет снизить НДС на электроэнергию

Понедельник, 21 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Президент Португалии хочет снизить НДС на электроэнергию

Снижение затронет примерно 5,2 миллиона семей и вступит в силу с 1 декабря 2020 года.

Марселу Ребелу де Соуза подписал документ, который изменяет ставку НДС, применяемую к поставкам электроэнергии, в зависимости от определенных уровней потребления и мощности, получаемой при низком нормальном напряжении.

Премьер-министр Антониу Кошта также выступал в начале месяца в Совете Министров, призывая снизить НДС на электроэнергию до 13%.

Министр финансов Жуан Леау тогда пояснил, что экономия может достигать 27 евро для многодетных семей и 18 евро для небольших семей.

Мероприятие охватывает около 5,2 миллиона контрактов (86% потребителей низкого напряжения).

Декрет-закон действует для всех контрактов, включенных в низковольтную сеть (BTN), до контрактной мощности 6,9 кВА (предел социального тарифа на энергию), применение ставки 13% к потреблению до 100 кВтч (на период 30 дней), а к остатку применяется обычная ставка в размере 23%.

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