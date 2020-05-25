Президент Португалии об открытии границ в июле

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза прокомментировал решение испанского правительства об открытии границ в июле, считая, что такие вопросы должны решаться «в двустороннем формате».

Президент Испании Педро Санчес ранее заявил, что он откроет границы в июле и обещает дать туристам гарантии медицинской безопасности, призывая испанцев планировать свой отпуск прямо сейчас на национальной территории.

«Я не хотел говорить об этой теме, потому что мы понимаем, что эта тема должна решаться в двустороннем формате. Если это двусторонний формат, все, что делается в одностороннем порядке, с одной стороны, без разговоров с другой, имеет большие шансы не сработать», - предупредил глава португальского государства.

Президента также спросили о переговорах с Испанией и Соединенным Королевством с целью создания коридоров, облегчающих перемещение эмигрантов и туристов в Португалию без необходимости соблюдать карантин, введенный этими странами в результате пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

На это он отметил, что эти переговоры также ведутся «с другими странами», и дал понять, что Португалия «делает дипломатические усилия», чтобы «понять, есть ли другие страны в сфере туризма, в которых есть интерес к созданию чего-то вроде туристических коридоров